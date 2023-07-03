Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

3 июля, 22:41

«Брайтон» продлил контракт с защитником Велтманом

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Брайтон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Йоэлем Велтманом.

Новое соглашение 31-летнего нидерландца с английским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

«Я очень рад, что Велтман продлил свой контракт. Он хороший пример для других футболистов, он является ключевым и важным игроком для нас», — цитирует пресс-служба «Брайтона» главного тренера Роберто Де Дзерби.

Велтман выступает за «Брайтон» с июля 2020 года, в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за «чаек».

Источник: https://www.brightonandhovealbion.com/news/3566996/joel-veltman-signs-new-contract
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне: «Вы же знаете, что я не из России?»
«Из-за меня все игроки сборной Камеруна захотели побывать в России». Интервью с Ондуа, игравшем на ЧМ с триколором на бутсах
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина
В Москве пару избили в театре за съемку видео для соцсетей
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почеттино объяснил, почему решил возглавить «Челси»

«Бернли» близок к подписанию голкипера «Манчестер Сити» и молодежной сборной Англии Траффорда