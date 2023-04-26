«Брайтон» уверен, что продлит контракт с полузащитником Митомой

«Брайтон» уверен, что продлит контракт с полузащитником Каору Митомой на фоне интереса со стороны других клубов, сообщает Football Insider.

По данным источника, 25-летний японский футболист привлек интерес со стороны «Арсенала». Однако «Брайтон» считает приоритетным продление его контракта, чтобы отвадить всех заинтересованных сторон.

Ранее также информировалось, что полузащитником интересуется «Манчестер Юнайтед».

Митома выступает за «Брайтон» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 32 матча за «чаек» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.