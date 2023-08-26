«Вест Хэм» на выезде обыграл «Брайтон» в матче АПЛ

«Брайтон» дома проиграл «Вест Хэму» в матче 3-го тура АПЛ — 1:3.

Голы у гостей забили Джеймс Уорд-Проуз (19-я минута), Джаррод Боуэн (58-я) и Майкл Антонио (63-я). За хозяев отличился

«Вест Хэм» набрал 7 очков и поднялся на первое место в чемпионате Англии. «Брайтон» находится на 4-й позиции (6 баллов).