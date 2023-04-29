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Сегодня, 19:01

«Брайтон» забил шесть безответных голов «Вулверхэмптону»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
«Брайтон» — «Вулверхэмптон».
Фото Reuters
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«Брайтон» дома разгромил «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура АПЛ — 6:0.

Дублями отметились Дениз Ундав, Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек.

«Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице — 52 очка. «Вулверхэмптон» — 13-й (37 очков).

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
29 апр, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
6:0
Вулверхэмптон Уондерерс

В другом матче «Брентфорд» на своем поле переиграл «Ноттингем Форест» — 2:1.

У «пчел» сначала отличился Айван Тони, на 90+4-й минуте победный гол забил Джошуа Дасилва. В составе соперника гол на счету Данилу.

«Брентфорд» занимает девятое место (50 очков), «Ноттингем» — 17-й (30 очко).

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
29 апр, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
2:1
Ноттингем Форест
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ноттингем Форест
0
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