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Сегодня, 19:00

«Брентфорд» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Брентфорд» и «Арсенал» сыграют в 19-м туре АПЛ 1 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Фото Getty Images
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«Брентфорд» и «Арсенал» сыграют в 19-м туре чемпионата Англии в среду, 1 января. Матч пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Стартовый свисток — в 20.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Изучать ключевые события и результат игры «Брентфорд» — «Арсенал» можно в матч-центре «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
01 янв, 20:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Арсенал

После 18 туров «Брентфорд» с 24 очками занимал 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Арсенала» — 36 очков и третья строчка.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
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