«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и вернулся на второе место в АПЛ

«Арсенал» на выезде победил «Брентфорд» в матче 19-го тура АПЛ — 3:1.

Счет на 13-й минуте открыл форвард хозяев Брайан Мбеумо. На 29-й минуте лондонцы отыгрались благодаря голу Габриэля Жезуса. Микель Мерино вывел гостей вперед на 50-й минуте, а окончательный счет три минуты спустя установил Габриэль Мартинелли.

«Арсенал» (39 очков) обошел «Ноттингем Форест» (37) и поднялся на второе место в АПЛ. Команда Микеля Артеты отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков, но у мерсисайдцев есть игра в запасе.

«Брентфорд» (24) остается на 12-й строчке в турнирной таблице.