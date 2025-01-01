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Сегодня, 22:26

«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и вернулся на второе место в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Форвард «Арсенала» Габриэль Мартинелли празднует третий гол в ворота «Брентфорда».
Фото Reuters
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«Арсенал» на выезде победил «Брентфорд» в матче 19-го тура АПЛ — 3:1.

Счет на 13-й минуте открыл форвард хозяев Брайан Мбеумо. На 29-й минуте лондонцы отыгрались благодаря голу Габриэля Жезуса. Микель Мерино вывел гостей вперед на 50-й минуте, а окончательный счет три минуты спустя установил Габриэль Мартинелли.

«Арсенал» (39 очков) обошел «Ноттингем Форест» (37) и поднялся на второе место в АПЛ. Команда Микеля Артеты отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков, но у мерсисайдцев есть игра в запасе.

«Брентфорд» (24) остается на 12-й строчке в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
01 янв, 20:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:3
Арсенал
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
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