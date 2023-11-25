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«Брентфорд» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Брентфорд» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате Англии 25 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Арсенал&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Брентфорд» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в матче 13-го тура чемпионата Англии в субботу, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Гтек Коммьюнити Стадиум» в Брентфорде, Англия. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
25 нояб, 20:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Арсенал

За ключевыми событиями встречи «Брентфорд» — «Арсенал» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

С 16 баллами в активе «Брентфорд» располагается на 11 строчке в таблице чемпионата Англии. «Арсенал» идет на третьей строчке в таблице АПЛ, набрав 27 очков.

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Брентфорд
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