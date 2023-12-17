Трансляция матча АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла» начнется в 17.00 по московскому времени

«Брентфорд» на домашней арене «Гтек Коммьюнити Стадиум» примет «Астон Виллу» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу 17 декабря. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Брентфорд» — «Астон Вилла» пройдет в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры АПЛ можно в матч-центре «СЭ».

«Брентфорд» с 19 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 35 очками находится на третьей строчке.

Главным тренером «Астон Виллы» является испанец Унаи Эмери. В 2012 году специалист работал в «Спартаке». На счету Эмери три трофея Лиги Европы, которые он выиграл с «Севильей».

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