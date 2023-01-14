«Брентфорд» победил «Борнмут» и выиграл третий матч подряд

«Брентфорд» победил «Борнмут» со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«Брентфорд» выиграл третий матч подряд и поднялся на восьмое место в турнирной таблице (29 очков), сместив «Ливерпуль» (9-е место, 28 очков).

«Борнмут» потерпел четвертое поражение подряд и остается на 17-й строчке (16 очков).