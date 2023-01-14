«Брентфорд» победил «Борнмут» и выиграл третий матч подряд

Сегодня, 22:24
«Брентфорд» победил «Борнмут» со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Англии.
«Брентфорд» выиграл третий матч подряд и поднялся на восьмое место в турнирной таблице (29 очков), сместив «Ливерпуль» (9-е место, 28 очков).
«Борнмут» потерпел четвертое поражение подряд и остается на 17-й строчке (16 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования