«Брентфорд» и «Челси» встретятся в матче 31-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Gtech Коммьюнити» в Брентфорде, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«Брентфорд» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Брентфорд» — «Челси» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции АПЛ, видео доступны в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 31-й тур.

06 апреля, 16:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)

«Брентфорд» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии с 41 очком, «Челси» — на четвертой с 52 очками. В матче первого круга АПЛ между этими соперниками в декабре 2024 года «синие» победили на своем поле со счетом 2:1.