«Эвертон» на выезде обыграл «Брентфорд»

«Эвертон» на выезде одержал победу над «Брентфордом» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1.

Победу гостям принесли голы Абдулайе Дукуре, Джеймса Тарковски и Доминика Кальверт-Льюина. У хозяев отличился Матиас Йенсен.

«Брентфорд» на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 6 очков. «Эвертон» с 4 очками расположился на 15-й позиции.

27 сентября команда Томаса Франка сыграет против «Арсенала», а клуб из Ливерпуля в этот же день встретится с «Астон Виллой».