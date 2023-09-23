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Сегодня, 21:26

«Эвертон» на выезде обыграл «Брентфорд»

Алина Савинова
Футболисты «Брентфорда» и «Эвертона».
Фото Reuters
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«Эвертон» на выезде одержал победу над «Брентфордом» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1.

Победу гостям принесли голы Абдулайе Дукуре, Джеймса Тарковски и Доминика Кальверт-Льюина. У хозяев отличился Матиас Йенсен.

«Брентфорд» на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 6 очков. «Эвертон» с 4 очками расположился на 15-й позиции.

27 сентября команда Томаса Франка сыграет против «Арсенала», а клуб из Ливерпуля в этот же день встретится с «Астон Виллой».

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
23 сент, 19:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:3
Эвертон
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Эвертон
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