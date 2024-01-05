«Брентфорд» хочет получить 100 миллионов фунтов за нападающего Тони, которого отстранили из-за ставок

«Брентфорд» намерен получить 100 миллионов фунтов за нападающего Айвана Тони, утверждает Sky Sports.

По данным источника, руководство английского клуба не намерено принимать предложения ниже указанной суммы. 27-летним футболистом интересуются «Челси» и «Арсенал».

В мае 2023 года Тони был отстранен от соревнований на 8 месяцев из-за того, что делал нелегальные ставки на спорт. Англичанин признал свою вину, срок дисквалификации действует до 16 января 2024 года.

В сезоне-2022/23 Тони забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за «Брентфорд» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов фунтов.