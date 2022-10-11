«Брентфорд» хочет продлить контракт с форвардом Тони

«Брентфорд» планирует продлить контракт с нападающим Айваном Тони на улучшенных условиях, сообщает The Mirror.

Клуб хочет сохранить 26-летнего англичанина, к которому проявляют интерес «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». «Брентфорд» планирует включить в новое соглашение с футболистом пункт об отступных и прописать в нем высокую сумму.

В сезоне-2022/23 Тони забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи в 10 матчах за «Брентфорд». Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.