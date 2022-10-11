«Брентфорд» хочет продлить контракт с форвардом Тони

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«Брентфорд» планирует продлить контракт с нападающим Айваном Тони на улучшенных условиях, сообщает The Mirror.
Клуб хочет сохранить 26-летнего англичанина, к которому проявляют интерес «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». «Брентфорд» планирует включить в новое соглашение с футболистом пункт об отступных и прописать в нем высокую сумму.
В сезоне-2022/23 Тони забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи в 10 матчах за «Брентфорд». Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2025 года.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования