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«Брентфорд» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Брентфорд» сыграет с «Ливерпулем» в чемпионате Англии 18 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Reuters
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«Брентфорд» сыграет с «Ливерпулем» в 22-м туре чемпионата Англии в субботу, 18 января. Игра состоится на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Брентфорд» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Брентфорда набрала 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Ливерпульский клуб с 47 баллами располагается на первой строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
18 янв, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Ливерпуль

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Футбол
ФК Брентфорд
ФК Ливерпуль
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