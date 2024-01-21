Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:07

«Брентфорд» — «Ноттингем Форест»: судьи не заметили обман Тоуни. Он дважды переставил мяч при штрафном

Александр Бобров
Шеф-редактор
Айван Тоуни в матче с «Ноттингем Форест».
Айван Тоуни в матче с «Ноттингем Форест».
Айван Тоуни в матче с «Ноттингем Форест».
1/3
Telegram Дзен

«Брентфорд» в матче 21-го тура АПЛ обыграл «Ноттингем Форест» (3:2).

На 19-й минуте встречи форвард Айван Тоуни, отбывший 8-месячную дисквалификацию за ставки, перед выполнением штрафного удара дважды сдвинул мяч вправо, что затем позволило ему забить гол. Судья Даррен Ингланд в тот момент находился спиной к футболисту хозяев поля и не видел, что произошло. Никто из судейской бригады тоже не обратил внимания на действия Тоуни.

Айван Тоуни в матче с «Ноттингем Форест».

А тот, воспользовавшись такой невнимательностью, посмотрел, как установлена стенка, наклонился и сдвинул мяч в сторону. Затем еще раз оценил расположение игроков «Ноттингем Форест», снова наклонился, взял немного неисчезнувшего спрея, нарисовал новую позицию для мяча и снова перенес его немного вправо. Этого было достаточно, чтобы вскоре обвести стенку и сравнять счет.

Айван Тоуни в матче с «Ноттингем Форест».
ФК Брентфорд
ФК Ноттингем Форест
0
Читайте также
Рублев победил Корду и вышел в четвертый круг Australian Open
Михаэль Шумахер летом может впервые после травмы появиться на публике
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Тульской областью
В КНДР высоко оценили роль РФ в поддержании мировой стабильности
На трассе М-7 «Волга» в Татарстане развернули мобильные пункты питания
Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Омара Беррады на пост генерального директора клуба