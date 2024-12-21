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Сегодня, 20:00

«Ноттингем Форест» победил «Брентфорд» и поднялся на третье место в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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В чемпионате Англии завершились три матча 17-го тура.

«Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0. Голы забили Ола Айна и Энтони Эланга.

«Ипсвич» дома крупно проиграл «Ньюкаслу» — 0:4. Хет-трик в матче оформил Александр Исак, еще один мяч забил Джейкоб Мерфи.

«Вест Хэм» и «Брайтон» сыграли вничью — 1:1. На гол Матса Виффера ответил Мохаммед Кудус.

«Ноттингем Форест» с 31 очком поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» (26) занимает пятое место, «Брайтон» (25) — 9-е, «Брентфорд» (23) — 12-е, «Вест Хэм» (20) — 14-е, «Ипсвич» (12) — 18-е.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
21 дек, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
0:2
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
21 дек, 18:00. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
0:4
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
21 дек, 18:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
1:1
Брайтон

Источник: Таблица АПЛ
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ипсвич Таун
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
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