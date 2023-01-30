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Сегодня, 22:41

«Бристоль» Хайкина сыграет с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
Иван Шитик
Корреспондент
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30 января состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

Отметим, что в некоторых матчах 1/16 финала еще не определены победители, так как команды ждут переигровки.

«Сток Сити» — «Брайтон»

«Бристоль Сити» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти» / «Вест Хэм»

«Саутгемптон» — «Лутон» / «Гримсби Таун»

«Лестер» — «Блэкберн» / «Бирмингем»

«Рексхэм» / «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»

«Фулхэм» / «Сандерленд» — «Лидс»

«Ипсвич» / «Бернли» — «Шеффилд Уэнсдей» / «Флитвуд Таун»

Матчи пройдут на неделе, начинающейся 27 февраля.

Бристоль Сити
Сток Сити
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Лестер
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
ФК Тоттенхэм Хотспур
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