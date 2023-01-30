«Бристоль» Хайкина сыграет с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии

Сегодня, 22:41
30 января состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Отметим, что в некоторых матчах 1/16 финала еще не определены победители, так как команды ждут переигровки.
«Сток Сити» — «Брайтон»
«Бристоль Сити» — «Манчестер Сити»
«Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти» / «Вест Хэм»
«Саутгемптон» — «Лутон» / «Гримсби Таун»
«Лестер» — «Блэкберн» / «Бирмингем»
«Рексхэм» / «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»
«Фулхэм» / «Сандерленд» — «Лидс»
«Ипсвич» / «Бернли» — «Шеффилд Уэнсдей» / «Флитвуд Таун»
Матчи пройдут на неделе, начинающейся 27 февраля.