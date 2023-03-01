«Манчестер Сити» разгромил «Бристоль Сити» Хайкина и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Сегодня, 00:52
«Манчестер Сити» выиграл у «Бристоль Сити» в матче 1/8 финала Кубка Анлии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эштон Гейт» в Бристоле.
На 7-й минуте Фил Фоден открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. После перерыва он оформил дубль, а также один мяч забил Кевин де Брейне.
Российский вратарь «Бристоля» Никита Хайкин провел встречу на скамейке запасных.
В другом матче 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» на своем поле обыграл «Лидс» — 2:0. Голы забили Жоау Палинья и Манор Соломон.
Своих соперников по четвертьфиналу команды узнают после жеребьевки.