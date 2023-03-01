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«Манчестер Сити» разгромил «Бристоль Сити» Хайкина и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
28 февраля. «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити» — 0:3.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» выиграл у «Бристоль Сити» в матче 1/8 финала Кубка Анлии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эштон Гейт» в Бристоле.

На 7-й минуте Фил Фоден открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. После перерыва он оформил дубль, а также один мяч забил Кевин де Брейне.

Российский вратарь «Бристоля» Никита Хайкин провел встречу на скамейке запасных.

Англия. Кубок. 1/8 финала
28 февр, 23:00. Ashton Gate (Бристоль)
Бристоль Сити
0:3
Манчестер Сити

В другом матче 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» на своем поле обыграл «Лидс» — 2:0. Голы забили Жоау Палинья и Манор Соломон.

Англия. Кубок. 1/8 финала
28 февр, 22:45. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
2:0
Лидс

Своих соперников по четвертьфиналу команды узнают после жеребьевки.

Футбол
Бристоль Сити
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
ФК Фулхэм
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