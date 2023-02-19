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Сегодня, 20:14

Британский миллиардер Джим Рэтклифф хочет выкупить 69 процентов акций «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Предложение британского миллиардера Джима Рэтклиффа насчет «Манчестер Юнайтед» предусматривает покупку только 69 процентов акций клуба, сообщает Sky Sports.

Как раз такая доля принадлежит семейству Глейзеров, а остальные ценные бумаги клуба торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка.

Рэтклифф, глава химической компании Ineos, допускает, что в будущем выкупит оставшиеся акции, а также готов взять на себя обязательства по реконструкции стадиона «Олд Траффорд».

17 февраля наступил дедлайн по сбору предложений от потенциальных покупателей «Юнайтед». Рэтклифф, богатейший человек Британии, уложился в отведенный срок.

Финансовую поддержку Рэтклиффу обеспечивают банки Goldman Sachs и JP Morgan, однако в случае приобретения «Юнайтед» потенциальный новый владелец не собирается перекладывать долг на клуб, как это в свое время сделали Глейзеры.

ФК Манчестер Юнайтед
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