Британский миллиардер Джим Рэтклифф хочет выкупить 69 процентов акций «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 20:14
Предложение британского миллиардера Джима Рэтклиффа насчет «Манчестер Юнайтед» предусматривает покупку только 69 процентов акций клуба, сообщает Sky Sports.
Как раз такая доля принадлежит семейству Глейзеров, а остальные ценные бумаги клуба торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка.
Рэтклифф, глава химической компании Ineos, допускает, что в будущем выкупит оставшиеся акции, а также готов взять на себя обязательства по реконструкции стадиона «Олд Траффорд».
17 февраля наступил дедлайн по сбору предложений от потенциальных покупателей «Юнайтед». Рэтклифф, богатейший человек Британии, уложился в отведенный срок.
Финансовую поддержку Рэтклиффу обеспечивают банки Goldman Sachs и JP Morgan, однако в случае приобретения «Юнайтед» потенциальный новый владелец не собирается перекладывать долг на клуб, как это в свое время сделали Глейзеры.