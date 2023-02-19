Британский миллиардер Джим Рэтклифф хочет выкупить 69 процентов акций «Манчестер Юнайтед»

Предложение британского миллиардера Джима Рэтклиффа насчет «Манчестер Юнайтед» предусматривает покупку только 69 процентов акций клуба, сообщает Sky Sports.

Как раз такая доля принадлежит семейству Глейзеров, а остальные ценные бумаги клуба торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка.

Рэтклифф, глава химической компании Ineos, допускает, что в будущем выкупит оставшиеся акции, а также готов взять на себя обязательства по реконструкции стадиона «Олд Траффорд».

17 февраля наступил дедлайн по сбору предложений от потенциальных покупателей «Юнайтед». Рэтклифф, богатейший человек Британии, уложился в отведенный срок.

Финансовую поддержку Рэтклиффу обеспечивают банки Goldman Sachs и JP Morgan, однако в случае приобретения «Юнайтед» потенциальный новый владелец не собирается перекладывать долг на клуб, как это в свое время сделали Глейзеры.