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Сегодня, 12:18

Британский миллиардер Джим Рэтклифф нанял инвестиционные банки для содействия в покупке «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Британский миллиардер Джим Рэтклифф нанял инвестиционные банки JPMorgan и Goldman Sachs для содействия в покупке им футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times со ссылкой на Bloomberg.

Еще в январе официальный представитель Рэтклиффа сообщил, что основатель и глава химической компании Ineos «включился в процесс» по приобретению «Юнайтед».

Сейчас Рэтклифф обратился к банкирам за консультацией и финансовой поддержкой для составления официального предложения.

Семейство Глейзеров завершает сбор предложений в конце следующей недели и надеется выручить за «Юнайтед» около 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Действующими владельцами «МЮ» являются браться Глейзеры — Аврам и Джоэл. Они приобрели клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов США.

Свое предложение насчет клуба с «Олд Траффорд» также могут сделать частные инвесторы, связанные с королевской семьей Катара. Катарцы уже обратились к инвестиционному банку Raine Group, который от лица Глейзеров занимается сбором предложений.

ФК Манчестер Юнайтед
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