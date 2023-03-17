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Сегодня, 14:28

Британский миллиардер Рэтклифф прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед» для переговоров о покупке клуба

Руслан Минаев
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Британский миллиардер Джим Рэтклифф в ближайшее время проведет переговоры о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News. Бизнесмен уже прибыл в расположение клуба, чтобы обсудить условия сделки.

Сообщалось, что в четверг 16 марта «МЮ» посетила катарская делегация, представляющая интересы шейха Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани.

В ноябре 2022 года семья Глейзеров, которая владела «Манчестер Юнайтед» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб. Глейзеры хотят выручить за клуб более 5 миллиардов евро.

ФК Манчестер Юнайтед
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