Британский миллиардер Рэтклифф прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед» для переговоров о покупке клуба

Британский миллиардер Джим Рэтклифф в ближайшее время проведет переговоры о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News. Бизнесмен уже прибыл в расположение клуба, чтобы обсудить условия сделки.

Сообщалось, что в четверг 16 марта «МЮ» посетила катарская делегация, представляющая интересы шейха Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани.

В ноябре 2022 года семья Глейзеров, которая владела «Манчестер Юнайтед» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб. Глейзеры хотят выручить за клуб более 5 миллиардов евро.