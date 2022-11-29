Британский журналист Уилсон сравнил футбольную ситуацию России с Англией 1980-х

Знаменитый английский футбольный журналист и писатель Джонатан Уилсон в интервью «СЭ» сравнил нынешнюю футбольную ситуацию России с тем, с чем столкнулась Англия в середине 1980-х годов после пятилетней дисквалификации ее клубов из еврокубков вслед за трагедией на стадионе «Эйзель» в Брюсселе в 1985 году с гибелью 39 болельщиков во время финала Кубка чемпионов «Ливерпуль» — «Ювентус».

— У сборной России теперь нет ни чемпионата мира, ни отборочного турнира следующего Евро. Если говорить только о футболе и предположить, что через пару лет страна вернется на футбольную карту Европы, то каким, на ваш взгляд, получится это возвращение?

— Все это очень тяжело. Что касается отстранения от стыков ЧМ-2022, то у ФИФА чисто из практических соображений не было никакого другого выхода. А дальше... Дело ведь не только в сборной, но и в клубах, которые тоже отстранены от еврокубков. Уехали многие иностранные футболисты, два немецких тренера. Стало гораздо сложнее убеждать зарубежных игроков ехать в российские клубы, за исключением бразильцев и африканцев. Но ясно, что уровень футбола и лиги будет не таким высоким, как раньше.

Тут можно провести параллель (не прямую, конечно, но сходства есть) с английскими клубами после трагедии на «Эйзеле». Мы были отстранены от еврокубков на пять лет. До того клубы из Англии были одними из сильнейших в Европе на протяжении десяти лет. А после «Эйзеля» и дисквалификации прошло десять лет, чтобы вернуться на прежние позиции.

У вас не будет международных игр с сильными соперниками, не будет обмена знаниями и идеями... В таких условиях сложно развиваться вровень с остальными. Тем более что сейчас перемены происходят намного быстрее, чем прежде, благодаря открытости международного информационного пространства и возможности постоянного обмена информацией. Если вы от этого изолированы, то очень, очень тяжело не отстать.