Британский журналист оценил ситуацию в «Челси» после продажи клуба Абрамовичем американскому консорциуму инвесторов

Британский журналист Standard Sport Низар Кинселла, специализирующийся на «Челси» высказался о положении «синих» после того, как российский миллиардер Роман Абрамович продал клуб американскому консорциуму инвесторов во главе с миллиардером Тоддом Боэли.

— Как оцените работу главного тренера «Челси» Грэма Поттера?

— Возможно, руководство ошиблось с приглашением Поттера. Хотя, насколько я знаю, руководство доверяет ему. Поэтому и покупаются дорогостоящие игроки, которые ему нужны. Нет признаков того, что его в ближайшие месяцы уволят. Но если бы владельцем «Челси» до сих пор был Абрамович, то Поттер давно был отправлен в отставку, я уверен. Он бы такого не потерпел.

Однако бесконечно оглядываться назад тоже было бы неправильно, нужно двигаться вперед и принять тот факт, что клуб теперь развивается таким образом. Возможно, если «Челси» не пробьется в Лигу чемпионов, а попадет в Лигу Европы, то Поттера оставят. Так, например, сделали в «Арсенале» с Артетой. Мы видим, что решение оставить Микеля в итоге оправдало себя. Может быть, новое руководство «Челси» держит этот пример в уме.

— Можно ли сравнить правление Боэли с эрой Абрамовича?

— Схожие моменты есть. Абрамович тоже не жалел денег с самого начала, но он был у руля клуба целых 19 лет. Нужно чуть больше времени, чтобы понять, каким будет «Челси» при Боэли. При этом Абрамович не тратил так много средств одновременно. Он делал большие, но разовые трансферы. Не стоит забывать, что у Романа был помощник в лице Марины Грановской, которая отвечала за многие футбольные аспекты. Я пока не увидел такого человека в окружении Боэли, — сказал Кинселла Metaratings.ru.

После первой половины нынешнего сезона шестикратный чемпион Англии занимает 10-ю строчку в АПЛ.