Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:40

Британский журналист оценил ситуацию в «Челси» после продажи клуба Абрамовичем американскому консорциуму инвесторов

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Британский журналист Standard Sport Низар Кинселла, специализирующийся на «Челси» высказался о положении «синих» после того, как российский миллиардер Роман Абрамович продал клуб американскому консорциуму инвесторов во главе с миллиардером Тоддом Боэли.

— Как оцените работу главного тренера «Челси» Грэма Поттера?

— Возможно, руководство ошиблось с приглашением Поттера. Хотя, насколько я знаю, руководство доверяет ему. Поэтому и покупаются дорогостоящие игроки, которые ему нужны. Нет признаков того, что его в ближайшие месяцы уволят. Но если бы владельцем «Челси» до сих пор был Абрамович, то Поттер давно был отправлен в отставку, я уверен. Он бы такого не потерпел.

Однако бесконечно оглядываться назад тоже было бы неправильно, нужно двигаться вперед и принять тот факт, что клуб теперь развивается таким образом. Возможно, если «Челси» не пробьется в Лигу чемпионов, а попадет в Лигу Европы, то Поттера оставят. Так, например, сделали в «Арсенале» с Артетой. Мы видим, что решение оставить Микеля в итоге оправдало себя. Может быть, новое руководство «Челси» держит этот пример в уме.

— Можно ли сравнить правление Боэли с эрой Абрамовича?

— Схожие моменты есть. Абрамович тоже не жалел денег с самого начала, но он был у руля клуба целых 19 лет. Нужно чуть больше времени, чтобы понять, каким будет «Челси» при Боэли. При этом Абрамович не тратил так много средств одновременно. Он делал большие, но разовые трансферы. Не стоит забывать, что у Романа был помощник в лице Марины Грановской, которая отвечала за многие футбольные аспекты. Я пока не увидел такого человека в окружении Боэли, — сказал Кинселла Metaratings.ru.

После первой половины нынешнего сезона шестикратный чемпион Англии занимает 10-ю строчку в АПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/britanskii-zhurnalist-esli-by-abramovich-do-sikh-por-byl-vladelcem-chelsi-potter-davno-byl-by-otpravlen-v-otstavku/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
ФК Челси
Роман Абрамович
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Рогов рассказал о локальном наступлении ВС РФ в Запорожской области
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Челси» заплатит 35 миллионов евро за 20-летнего полузащитника ПСВ