Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:23

Морган: «Слова Роналду подтвердились временем. Тен Хаг — недальновидный и посредственный тренер»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

В 2022 году португальский форвард Криштиану Роналду дал скандальное интервью Моргану, в котором в частности раскритиковал нидерландского тренера.

Эрик тен Хаг и&nbsp;Криштиану Роналду. «Меня предали». Роналду в скандальном интервью разгромил «МЮ», Тен Хага, Рангника и Руни

«Каждое слово, которое мне сказал Криштиану о тен Хаге в том интервью, подтвердилось временем. Эрик — чрезвычайно разрекламированный, недальновидный, неуважительный и совершенно посредственный тренер, который просто не мог справиться с талантами мирового класса и управлять клубом такого уровня», — написал Морган в своих соцсетях.

В понедельник, 28 октября, манкунианцы объявили об отставке тан Хага. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Руд ван Нистелрой.

Под руководством тен Хага «красные дьяволы» провели 128 матчей, одержали 72 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 36 встречах. С «Манчестер Юнайтед» нидерландец по разу выиграл Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23).

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Сегодня
Вчера
Неделя