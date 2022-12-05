Британский журналист Пирс Морган опроверг информацию о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср»

Британский журналист Пирс Морган, ранее взявший скандальное интервью у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, в своем Twitter опроверг информацию о переходе 37-летнего футболиста в клуб «Аль-Наср».

«Это неправда», — написал журналист, прикрепив новость с сообщением о переходе игрока в клуб из ОАЭ.

По информации СМИ, контракт будет подписан на 2,5 сезона. Роналду будет получать в Саудовской Аравии около 200 миллионов евро в год.

37-летний португальский нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, руководство клуба и бывших партнеров по команде.