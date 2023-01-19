Сегодня, 14:17
Британский журналист BBC Sport Боб Ховард считает, что 100 миллионов евро слишком большая цена за украинского игрока Михаила Мудрика. Он считает, что лондонскому клубу нужно было приобрести россиянина Арсена Захаряна.
«Мне сложно оценить трансфер Михаила Мудрика в «Челси». Да, этот парень талантлив, но он не стоит 100 миллионов. На эти деньги можно было купить его и Арсена Захаряна вместе. И сдача бы осталась.
Честно, россиянин по некоторым характеристикам лучше украинца. Он сильнее, креативнее, у него отличная игра в пас. На перспективу это был бы отличный полузащитник для «синих». Думаю, его переход в «Челси» этим летом возможен, но только в том случае, если Захарян сменит российское гражданство на армянское», — цитирует Ховарда Sport24.
Летом 2022 года Захарян должен был перейти в лондонский клуб, но переход так и не состоялся. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования