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Сегодня, 08:13

Исполняющий обязанности тренера «Челси» разочарован увольнением Поттера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бруно Сальтор, назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Челси», прокомментировал увольнение Грэма Поттера.

«Челси» и то, что они пытаются сделать, — это долгий проект. Грэм был его частью, мы были его частью, и я думаю, что видение клуба не меняется. Да, очевидно, есть разочарование от увольнения Поттера, потому что любые процессы требуют времени. Все мы знаем ситуацию здесь, и она такова, какова она есть. Нам нужно сосредоточиться на «Ливерпуле». Мысли о прошлом и о том, что было раньше, не помогают мне сейчас», — приводит слова Сальтора Goal.

2 апреля «Челси» объявил об увольнении Поттера. Сальтор дебютирует на новом посту 4 апреля в матче против «Ливерпуля». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Goal
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
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