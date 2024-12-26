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Бруну Фернандеш был удален в матче «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

Даниил Аршавский
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил две желтые карточки и был удален с поля в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном».

30-летний полузащитник наступил на ногу защитнику «Вулверхэмптона» Нелсону Семеду и получил вторую желтую карточку на 47-й минуте игры.

В нынешнем сезоне Фернандеш получает уже третью желтую карточку, первая была предъявлена полузащитнику в матче 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:0), однако 1 октября она была аннулирована после апелляции.

В 26 матчах во всех турнирах сезона-2024/25 полузащитник забил 6 голов и отдал 10 результативных пасов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
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