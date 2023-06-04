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Сегодня, 07:02

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фернандеш: «Не могу назвать этот сезон успешным»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил прошедший сезон команды после поражения в финале Кубка Англии от «Манчестер Сити».

«Все мы расстроены, это сложно осмыслить. Мы иначе хотели завершить этот сезон. Мы прогрессировали, но, все же, назвать сезон успешным я не могу. Но это был хороший сезон. В следующем постараемся выиграть более престижные трофеи», — цитирует слова Фернандеша BBC Sport.

«Манчестер Сити» завоевал свой седьмой Кубок Англии в истории (1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23).

«Манчестер Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков за 38 матчей.

Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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