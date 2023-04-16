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Сегодня, 17:50

Бруну Фернандеш оценил загруженный календарь «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своем отношении к сложному календарю игр команды.

«Мы хотим, чтобы был такой занятой календарь, потому что мы хотим играть на разных соревнованиях. У нас все еще есть шанс выиграть Кубок Англии и Лигу Европы, и мы все еще хотим участвовать в них. Также мы хотим сохранить свое место в топ-4 лиги. Так что приятно быть в такой загруженной ситуации. Это сложно, но в то же время приятно», — приводит слова Феернандеша Manutd.com.

Ранее тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал перегруженность матчей, после того, как нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд выбыл на неопределенный срок перед матчем с «Эвертоном» 8 февраля. Он заявил, что участие в трех играх в неделю сказывается на физической форме его ключевых игроков.

Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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