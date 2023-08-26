Бруну Фернандеш — о матче с «Ноттингемом»: «Манчестер Юнайтед» показал дух, страсть и желание»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о победе команды над «Ноттингемом» в матче 3-го тура АПЛ (3:2).

«Начало было не самым удачным, но мы контролировали ситуацию. Соперник хорошо и плотно оборонялся. Нам было трудно пройти через их футболистов, но мы добились результата — и это главное. Я знал, что у нас есть время на изменение ситуации, мы сохраняли спокойствие, держали мяч. В целом игра получилась очень хорошей, если не считать четырех минут. Мы знаем, что значит быть игроком «Манчестер Юнайтед». Эта футболка требует многого, и мы готовы к этому. Команда показала дух, страсть и желание. Просто нужно понимать, что нельзя пропускать так рано», — приводит BBC слова Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, «Ноттингем» с 3 очками идет на 14-й строчке. В 4-м туре «красные дьяволы» сыграют с «Арсеналом», а «Ноттингем» встретится с «Челси».