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Сегодня, 19:58

Бруну Фернандеш впервые в карьере получил прямую красную карточку

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш впервые в карьере получил прямую красную карточку в матче 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Игрок прыгнул сзади в ноги полузащитнику лондонцев Джеймсу Мэддисону, сбив того на землю.

Это стало первым прямым удалением для Фернандеша за 616 матчей профессиональной карьеры. Ранее его уже удаляли с поля, но только за 2 желтые карточки.

30-летний португалец выступает за «МЮ» с 2020 года. В текущем сезоне на его счету 7 матчей и 3 голевые передачи. Также Фернандеш известен по игре за лиссабонский «Спортинг», «Сампдорию» и «Удинезе».

Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур

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