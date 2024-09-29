Бруну Фернандеш впервые в карьере получил прямую красную карточку

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш впервые в карьере получил прямую красную карточку в матче 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Игрок прыгнул сзади в ноги полузащитнику лондонцев Джеймсу Мэддисону, сбив того на землю.

Это стало первым прямым удалением для Фернандеша за 616 матчей профессиональной карьеры. Ранее его уже удаляли с поля, но только за 2 желтые карточки.

30-летний португалец выступает за «МЮ» с 2020 года. В текущем сезоне на его счету 7 матчей и 3 голевые передачи. Также Фернандеш известен по игре за лиссабонский «Спортинг», «Сампдорию» и «Удинезе».