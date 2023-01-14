Бруну Фернандеш вспомнил, как продлевал контракт с «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вспомнил, как продлевал контракт с клубом. Он заключил новое 4-летнее соглашение в апреле 2022 года.
«Я не скрываю, что деньги важны. Очевидно, что в футболе, как и в любой другой деятельности, всегда хочется зарабатывать как можно больше, но тогда я сказал руководству, что не хочу продлевать контракт, не зная, что ждет клуб в будущем», — цитируют Фернандеша английские СМИ.
В этом сезоне он провел 16 матчей в серии А, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования