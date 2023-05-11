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Сегодня, 23:30

Фернандеш: «МЮ» хочет играть в Лиге чемпионов, клуб и игроки заслуживают этого»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Этот клуб заслуживает этого, для него это естественно. Я думаю, что игроки тоже заслуживают того, чтобы быть там, потому что у нас отличная команда, которая проделала хорошую работу в этом сезоне, когда никто не думал, что «Манчестер Юнайтед» сможет бороться за попадание в четверку лучших.

У нас были свои проблемы по ходу сезона, и именно поэтому мы находимся в положении, когда боремся за место в четверке лучших, а не за что-то большее. Но я думаю, что скоро этот клуб и эти игроки будут бороться за гораздо более высокие места», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

Для того чтобы гарантировать место в первой четверке таблицы АПЛ, «Манчестер Юнайтед» необходимо выиграть три из четырех оставшихся матчей в чемпионате.

На данный момент «МЮ» находится на четвертой строчке, набрав 63 очка в 34 играх.

Бруну Фернандеш
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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