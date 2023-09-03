Фернандеш разочарован поражением «МЮ» от «Арсенала» в матче АПЛ

Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о поражении от «Арсенала» (1:3) в 4-м туре АПЛ.

«Всегда тяжело проигрывать таким образом. Мы пропустили гол в конце матча, когда пытались добиться ничьей. «Арсенал» — хорошая команда, они создали много проблем. Это была равная игра для обеих команд, но в итоге очки достались им. Я разочарован результатом, но если мы будем продолжать в том же духе, то добьемся результата», — приводит слова Фернандеша ВВС.

«Арсенал» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке (6 очков).