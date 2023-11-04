Бруну Фернандеш высказался в защиту Магуайра: «Он заслуживает уважения»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о защитнике «красных дьяволов» Харри Магуайре.

«Я не хочу слишком много зацикливаться на одном игроке, но в последнее время все были слишком критичны по отношению к Магуайру. У него все очень хорошо получается на поле, Гарри заслуживает уважения. Я надеюсь, что он сможет остаться на своём уровне и будет показывать хороший футбол», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Магуайре сыграл за манкунианцев 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Рой Кин призвал лишить Фернандеша капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед».

4 ноября «МЮ» на выезде обыграл «Фулхэм» (1:0) в матче 11-го тура АПЛ. Единственный гол забил Фернандеш.