Бруну Фернандеш: «Мы должны уважать решение Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал решение партнера по национальной команде и бывшего одноклубника Криштиану Роналду о расторжении контракта с «красными дьяволами».

22 ноября английский клуб разорвал контракт с 37-летним португальцем после скандального интервью игрока Пирсу Моргану.

«Мне не доставляет никакого дискомфорта его решение, мне не нужно выбирать чью-либо сторону. Для меня большая честь выступать с ним за национальную команду, так же как было честью играть за один клуб. Я никогда не скрывал, что следил за его карьерой, и он всегда был одним из моих кумиров. Но ничто не вечно. Сейчас он принял такое решение, и мы должны его уважать. Только мы, игроки, знаем, что будет лучше для нас и наших семей. Мы все сосредоточены на чемпионате мира. Все в сборной понимают значимость Криштиану. Каждый игрок мечтает о выходе в финал, так что все полностью сосредоточены на делах сборной», — цитирует футболиста A Bola.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Португалии играет в группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей. В первом матче португальцы встретятся с ганцами завтра, 24 ноября (19.00 мск).