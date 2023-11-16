Будущий совладелец «Манчестер Юнайтед» будет советоваться с Фергюсоном по вопросам перестройки клуба

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон может стать советником будущего совладельца клуба Джима Рэтклиффа, сообщает The Telegraph.

По информации источника, глава INEOS, который в ближайшее время должен получить контроль на 25 процентами акций клуба, намерен консультироваться с 81-летним специалистом по вопросам управления «Манчестер Юнайтед».

В частности, Рэтклифф планирует обсудить с Фергюсоном кандидатуры на пост спортивного директора «МЮ». Фаворитом экс-тренера манкунианцев считается его соотечественник Дуги Фридман, который сейчас работает в «Кристал Пэлас».