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Сегодня, 23:32

Будущий совладелец «Манчестер Юнайтед» будет советоваться с Фергюсоном по вопросам перестройки клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон может стать советником будущего совладельца клуба Джима Рэтклиффа, сообщает The Telegraph.

По информации источника, глава INEOS, который в ближайшее время должен получить контроль на 25 процентами акций клуба, намерен консультироваться с 81-летним специалистом по вопросам управления «Манчестер Юнайтед».

В частности, Рэтклифф планирует обсудить с Фергюсоном кандидатуры на пост спортивного директора «МЮ». Фаворитом экс-тренера манкунианцев считается его соотечественник Дуги Фридман, который сейчас работает в «Кристал Пэлас».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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