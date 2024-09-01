Сака — об удалении Райса в матче с «Брайтоном»: «По-моему, это жестоко»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением об удалении Деклана Райса в матче 3-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1).

«Я думаю, что игра была в наших руках, но потом одно решение полностью перевернуло ход матча. В итоге мы взяли очко, но это все равно это немного разочаровывает. Мы очень хорошо защищались, у нас было несколько шансов в концовке, и мы могли даже забить.

Я не люблю сваливать все на судью, но нам просто нужно быть последовательными. В первом тайме Жоао Педро выбил мяч через полполя и ничего за это не получил. Деклан допустил малейшее касание и был удален. По-моему, это жестоко», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

«Арсенал» набрал 7 очков и занимает третье месте в турнирной таблице чемпионата Англии. 15 сентября команда сыграет с «Тоттенхэмом».