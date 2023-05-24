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Сегодня, 09:27

Букайо Сака: «Болельщики «Арсенала» отдали бы все ради команды»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Букайо Сака высказался о болельщиках «канониров».

«Наши фанаты по-настоящему сумасшедшие, они очень хорошо поддерживали нас в этом году. Мне кажется, что они некоторые из них настолько увлечены этой командой, что могли бы играть в матче. Они отдали бы все ради команды. Я вижу это по их глазам, когда они общаются со мной. Это действительно приятно видеть. Я чувствую, что мы все больше общаемся с болельщиками, что можно почувствовать и на стадионе», — сказал Сака в интервью пресс-службе «Арсенала».

Вчера, 23 мая, стало известно, что футболист продлил контракт с «Арсеналом».

«Канониры» располагаются на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 81 очко за 37 матчей.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
0
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