Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче со "Стоук Сити"

18 марта состоится матч 29-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Стоук Сити" – "Челси". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Стоук Сити" – "Челси"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,66 – Н 3,81 – П2 1,66

Трансляция матча "Стоук Сити" – "Челси" 18 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Стоук Сити" – "Челси".

Прямая трансляция матча "Стоук Сити" – "Челси" 18 марта на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=4-14, 12 – 40.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 4 апреля 2015 года Чемпионат АПЛ "Челси" – "Стоук Сити" 2:1 27 октября 2015 года 1/8 Кубка лиги "Стоук Сити" – "Челси" 1:1, ПЕН. – 5:4 7 ноября 2015 года Чемпионат АПЛ "Стоук Сити" – "Челси" 1:0 5 марта 2016 года Чемпионат АПЛ "Челси" – "Стоук Сити" 1:1 31 декабря 2016 года Чемпионат АПЛ "Челси" – "Стоук Сити" 4:2

Прогноз "СЭ"

На прошлой неделе в вынесенном матче "Стоук" не пропустил от "Манчестер Сити" на "Этихаде". А дома "гончары" не проигрывают на протяжении восьми матчей подряд, так что лидеру придется туго. Да и в целом "Челси" в гостях у "Стоук Сити" играет с переменным успехом: лишь одна победа в четырех последних матчах на "Британии". Правда, "синие" в этом сезоне не раз доказывали, что даже самые трудные выезды им по плечу. "Стоук" будет сопротивляться, но команда Антонио Конте возьмет свое.

Прогноз "СЭ" – 1:2.