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Сегодня, 19:25

Булыкин рассказал, что может способствовать тому, чтобы Лэмпард стал великим тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил вероятность того, что легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард может стать великим тренером.

«Понятное дело, что будет стремиться, и у него будет поддержка как руководства, так и фанатов английского клуба. Поэтому у него может получиться. Единицы, кто был великим игроком и потом стал великим тренером. У него может получиться, но для этого нужно пройти большой путь и быть фартовым», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Будучи игроком Лэмпард сыграл за «Челси» 648 матчей, в которых отметился 211 голами и отдал 145 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории команды.

Фрэнк Лэмпард во второй раз возглавил английский клуб. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/31/1005085209_bulyikin_rasskazal_chto_mojet_sposobstvovat_tomu_chtobyi_lempard_stal_velikim_trenerom
Дмитрий Булыкин
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
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