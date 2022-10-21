Булыкин считает, что Роналду нервничает из-за того, что в «МЮ» его не уважают

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштану Роналду.

«Конец ли карьеры Роналду? Нет, просто он хочет перейти в другую команду и пошел на такой жесткий шаг, потому что выходить за пару минут до конца матча — не соответствует его статусу. Он может договориться с любым клубом, потому что сейчас ему важны не деньги, а имидж. Эта ситуация показывает, что он хочет перейти в новый клуб и вновь заявить о себе. Поэтому он так и нервничает: в «Манчестер Юнайтед» к нему нет доверия и уважения, раз его выпускают за несколько минут до конца матча», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

Он также поделился мнением, что тренировки с молодежной командой никак не скажутся на подготовке португальца к чемпионату мира.

37-летний футболист покинул скамейку запасных до финального свистка матча «МЮ» со «шпорами», а затем уехал со стадиона. После этого матча португалец был отстранен от тренировок с основой. Сегодня он занимался индивидуально во время тренировки молодежной команды.