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Сегодня, 18:52

Булыкин — о россиянах в АПЛ: «Я бы не стал никого выделять»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, кого он считает лучшим российским игроком в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Сложно ответить на этот вопрос. Аршавин запомнился, Павлюченко, Смертин, Погребняк. Я бы не стал никого выделять. Все россияне, которые там выступали, играли в лучшей лиге мира. Они играли не несколько игр, а несколько сезонов, что достойно уважения», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Ранее АПЛ выпустила ролик с лучшими голами среди футболистов всех стран, которые выступали в лиге. Россияне не были включены в видеоролик.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/29/20088397.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
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