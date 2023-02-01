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Сегодня, 15:32

Бышовец: «Абрамович в «Челси» вкладывался в звезд. Сейчас у клуба будут проблемы»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, что думает о зимней трансферной кампании «Челси».

«Чтобы «Челси» встроить новых футболистов, нужно время. При Абрамовиче уровень тренеров был выше. Не могу сказать, что нынешний тренер «Челси» Поттер с харизмой и большим опытом. У Абрамовича была хорошая команда. Он вкладывался в звезд. Даже Кевину де Брюйне не было места. В «Челси» сейчас будут проблемы, и нынешний сезон не запишут в актив команды», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

В зимнее трансферное окно лондонский клуб потратил 392,5 миллиона евро. Покупка полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса стала самой дорогой в истории чемпионата Англии. Футболиста купили за 120 миллионов евро.

Ранее владельцем «Челси» был российский бизнесмен Роман Абрамович, но в прошлом году он был вынужден продать клуб, так как попал под санкции правительства Великобритании.

На данный момент «Челси» идет на 10-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-abramovich-v-chelsi-vklady-valsya-v-zvezd-a-sejchas-u-komandy-budut-problemy/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

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16%

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П1

19%

2.07
Анатолий Бышовец
ФК Челси
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