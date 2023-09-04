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Сегодня, 20:02

Бывшая девушка Антони обвинила игрока «Манчестер Юнайтед» в угрозах убийством

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антони.
Фото Reuters
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Габриэлла Каваллин, бывшая девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, заявила, что он избивал ее и угрожал убить.

Каваллин заявила, что Антони неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 по май 2023 года.

По словам девушки, однажды футболист из-за ревности угрожал выбросить ее из машины на полной скорости.

«Он говорил, что, если я не останусь с ним, я не буду ни с кем. Либо буду с ним, либо я и наш ребенок умрем. Я говорила ему, что беременна, что он пугает меня. Я дрожала от страха», — приводит слова Каваллин UOL.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 4 матча за манкунианцев, не отметившись результативными действиями

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
9
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
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 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
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15
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 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
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 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
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 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
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20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
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 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
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 - : -
17.09 16:00
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 - : -
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