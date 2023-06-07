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Сегодня, 05:38

Бывшая девушка Антони обвиняет футболиста в насилии и угрозах

Евгений Козинов
Корреспондент
Антони.
Фото Global Look Press
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Бывшая девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Габриэла Каваллин сообщила в полицию о четырех случаях насилия и угрозах в свой адрес со стороны футболиста.

По ее словам, впервые бразилец поднял на нее руку в июле 2022 года после того, как она сообщила ему о расставании на вечеринке в Сан-Паулу.

Тогда девушка была на 17-й неделе беременности. Позже у Габриэлы случился выкидыш, но она не связывает это с насилием со стороны Антони. В августе они вновь стали парой.

В 2023 году случились еще три случая побоев. Затем были со стороны футболиста еще и угрозы. В мае Антони избил девушку и разбил ее телефон, чтобы она никуда не позвонила. Также после ссор форвард «МЮ» угрожал, что покончит с собой.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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