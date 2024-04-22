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Сегодня, 16:16

Бывшие футболисты сборной Англии Терри и Энди Коул включены в Зал славы АПЛ

Джон Терри.
Фото Global Look Press
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Бывшие игроки сборной Англии Джон Терри и Энди Коул введены в Зал славы чемпионата Англии, сообщается на официальном сайте лиги.

«Очень благодарен за включение. Я отдавал всего себя, когда выходил на поле, и по-настоящему горжусь таким признанием», — сказал Терри.

В АПЛ Коул сыграл 415 матчей, в которых забил 187 мячей и отдал 69 голевых передач. Форвард 5 раз становился чемпионом Англии. За свою он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Блэкберн», «Манчестер Сити» и «Сандерленд».

У Терри 492 игры в чемпионате Англии, которых он забил 41 мяч и 16 сделал 16 результативных передач. Защитник 5 раз выигрывал чемпионат Англии. Англичанин играл за «Челси» и «Астон Виллу».

Источник: Официальный сайт АПЛ
Джон Терри
Энди Коул
Футбол
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