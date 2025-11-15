Бывший арбитр ФИФА Уэбб предстанет перед судом

Бывший арбитр ФИФА, руководитель судейского корпуса Англии (PGMOL) Ховард Уэбб предстанет перед судом на следующей неделе, сообщает The Sun.

Он будет давать показания от имени PGMOL по делу бывшей судьи Женской суперлиги (WSL) Лизы Бенн. Бенн утверждает, что организация разрушила ее карьеру, отстранив ее от работы после жалобы на бывшего помощника судьи Премьер-лиги Стива Чайлда. В 2023 году он применил к ней физическое насилие и угрожал во время мужского турнира. После этого Бенн потеряла место в списке судей ФИФА и лишилась зарплаты в 20 тысяч фунтов в год.

В своем иске Бенн требует компенсации за прямую дискриминацию, травлю и несправедливое увольнение.