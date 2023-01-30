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Сегодня, 17:38

Фаулер: «Нужно дать Гакпо немного времени, чтобы освоиться в «Ливерпуле»

Мария Гусева
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Бывший форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением о новичке красных Коди Гакпо.

3 января английский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним нидерландским форвардом. Срок соглашения рассчитан до июня 2028 года.

«Нужно дать ему немного времени, чтобы освоиться и привыкнуть к новой среде, новой лиге, новой стране, и я уверен, что он будет игроком, которого мы все хотим видеть, забивающим голы. Я нападающий, и я думаю, что в какой-то момент ему подвернется момент. Я знаю, что это невероятно шаблонный ответ, но иногда нужно просто немного удачи. Это касается не только его, но и всего клуба, им всем сейчас не помешает немного удачи», — цитирует Goal Фаулера.

Гакпо провел за «Ливерпуль» пять матчей и пока не отметился результативными действиями.

Робби Фаулер
Футбол
ФК Ливерпуль
Коди Гакпо
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